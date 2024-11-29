Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Hatay Ocak Başı’nda Mehmet Usta’nın misafiri oldu ve Çorum FK yazılı künefesi ikram edildi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta Hatay Ocakbaşı’nı ziyaret etti ve burda Mehmet Usta tarafından hazırlanan özel üzerinde Çorum FK yazılı künefeyi kesti.

Ekibi ile birlikte ziyaretinde Serkan Özbalta'ya künefe ikram edildi.

Mehmet Usta ziyareti kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve ‘Kıymetli hocam ayaklarına sağlık. İnşallah takımınız ile birlikte Süper Ligde görmek nasip olur’ mesajı ile paylaştı.