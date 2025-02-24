Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın maç sonu hakeme tepki göstermesine izin vermedi ve daha fazla ceza almasına engel oldu.

Maçın ikinci yarısında verdiği bir karar sonrası hakeme tepki gösteren Serkan Özbalta kırmızı kart görerek tribünü çıktı. Başkan Oğıuzhan Yalçın ile birlikte kulübenin arkasındaki bölümden maçı izleyen Özbalta burdan taktik vermeye devam etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte önce olduğu yerden ardından tünelin ordan hakeme tepki vermek için hamle yapan Teknik Direktör Serkan Özbalta’yı Başkan Oğuzhan Yalçın durdurdu.