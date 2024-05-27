Bu sezon tarihinde ilk defa Trendyol 1.Lig'de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK'yı, play off yarı finaline kadar taşıyan Teknik Direktör Serkan Özbalta, sezonu değerlendirdi.

Ligin 12.haftasında Çorum FK'nın başına geçen ve kırmızı siyahlı takımın başında 26 maça çıkan Özbalta, aldığı 13 galibiyet 6 mağlubiyet ve 7 beraberlikle takımını play off yarı finaline kadar taşıyarak başarılı bir sezon geçirdi.

'Planlı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı içinde gelecekte bu camianın geleceği noktayı görmek çok ütopik sayılmayacaktır.' diyen Özbalta; "Göreve başladığımız ilk günden itibaren profesyonel yaşamdaki 'aile' kavramını son güne kadar hissettiğimiz Çorum FK olarak sezonu tamamladık.

Kısa vadeli tüm hedeflerimizi başarıyla tamamladık. Bu başarıyı kupayla taçlandırmak için Başta kulüp başkanımız Oğuzhan Yalçın ve yönetimi, teknik kadro,futbolcularımız, kulüp personellerimiz gece gündüz demeden çalıştık. Yarı final başarısı uzun vadede bir camianin bütünleştigi zaman neler yapabileceğini tüm futbol kamuoyuna keyifli bir oyun ortaya koyarak gösterdi. Taraftarlarımızın coşkusu ve oyuncularımızın pozitif reaksiyonları şehir de takdir edilecek bir hava

oluşturdu. Futbolun bütünleştirici argümanları genç kardeşlerimize örnek olması açısından bir çok kazanımları,şehire getirdiği havayı teneffüz etmek son

derece keyifli bir yarışı beraberinde getirdi. Planlı,samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı içinde gelecekte bu camianın geleceği noktayı görmek çok ütopik sayılmayacaktır. Tüm kamuoyunun önünde Başkanımız sayın Oğuzhan Yalçın'a, sportif direktörümüz sayın Muhammet Fettahoglu'na ve yönetim kurulumuza

tesiste bizimle tüm süreçte destek olan personellerimize ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı