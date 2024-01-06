Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta; "İnatla ve ısrarla bir transfer isteğimiz yok ama şu da bir gerçek, yönetimimizden bir talebimiz oldu." dedi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta hedefe adım adım baktıklarını gösterecekleri performansa göre kendi kaderlerini kendilerinin çizeceğini belirterek ‘Şehirden ve taraftardan hep pozitif enerji alıyoruz’ dedi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya’da sosyal medyadan canlı yayınlanan bir programda gelen soruları cevaplandıran Serkan Özbalta ilk yarıdaki perfomansları ikinci yarı hedefleri, oyun planları ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarihinde ilk kez 1. lige yükselmiş bir takım olarak Ahlatcı Çorum FK’nın lige iiyi başladığını ve ilk yarı sonunda da play-off potasında yer aldığını belirten Özbalta ‘Biz, göreve son 6 haftada geldik. Futbolcularla 6 haftalık bir zaman diliminde beraber olduk. Bu zaman diliminde yapmamız gereken ilk şey, takımı bulunduğu durumdan psikolojik olarak hem oyuncuların sıyrılması gerekiyordu, hem de maç maç bakıp takım savunması ve hücumda yapabileceklerimizle alakalı oyuncularımızla paylaştık ve adım adım yukarıya doğru ilerledik. İlk yarı itibariyle verimli bir 6 hafta geçirdik.

‘Mücadele’nin yanına gelişimide koyacağız’

İkinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bu yüzden motivasyon daha yüksek, mücadele gücü yüksek maçlar oynayacağız. Teknik adamlar olarak bizler hem oyunu güzelleştirme adına, hem oyunu geliştirme adına, hem de oyuncuyu geliştirme adına bir felsefemiz olması gerektiğini düşünüyorum. Mücadele kısmında evet ama diğer kısımlarda nakıs bir takım olmak istemiyoruz. Hiçbir zaman böyle bir anlayışımız olmadı. Mücadele, artık dünya futbolunda olmazsa olmaz bir kavram.

‘Kulübü asla ileriye dönük borca sokmak istemiyoruz’

Transfer sorusu her dönen sorulur. Ama inatla ve ısrarla bir transfer isteğimiz yok. Ama şu da bir gerçek, yönetimimizden bir talebimiz oldu.

Burada güzel bir birliktelik yakalamış bir oyuncu topluluğu var ve Çorum FK 1.Lig’deki ilk senesinde şu anda play-off potasında.

Bu oyuncuların bir emekleri var, yaşadıkları var ve insanlara yaşattıkları güzel şeyler var.

Buna saygı duyarak eğer ekibimize, oyuncu gurubumuza katkı sağlayacak, kimyasını bozmayacak arkadaşlara ulaşabilirsek, yani bizimle çalışmak isteyecek arkadaşlara, o anlamda evet, illa bir sayı değil ama bir tane ise bir tane, iki tane ise iki tane aramıza katmak istediğimiz arkadaşlarımız var.

Ama bunu yaparken de ülkemizdeki mali tabloyu biliyorsunuz, gerçekçi olmak lazım.

Kulübü asla ve asla ileriye dönük borca sokmak istemiyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüzün istişareleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Onlara da bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz.

‘Adım adım bakmak durumundayız’

Sistem, düzen oturduktan sonra, oyun organizasyonları, artı takıma gelen özgüven, oyunculara gelen o cesaret kulübün moraliyle taraftar, dinamiklerin harekete geçmesiyle, bir noktadan, 8-10 haftanın bitiminde başka noktalara da gelebilir. Bizim özelimizde söylüyorum. Geldiğimiz günden beri söylüyorum. Bu bir klişe belki ama çok doğru bir klişe, adım adım bakmak durumundasınız. Hele de bizim ülkemizde her maça ayrı ayrı bakmak ve form durumuna, sıralamadaki durumuna bakmadan ciddiye almak durumundasınız.

‘Futbol oynamış başkan bizi çok rahatlatıyor’

Görüşmemizin ardından bugüne kadarki katkı ve destekleri için Oğuzhan Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinden gelen birisi, sahadan gelmiş bu oyunu oynamayı bilen bir başkan ile çalışmak tabiki bizi çok rahatlatıyor. Geldiğim günden beri benim izlenimim Çorum huzurlu bir şehir. Biz daha gelmeden şehirde güzel bir ambiyans oluşmuş. Belki de isim zikredilmeye başlandığında insanlar ‘evet Serkan Hoca bu işi yapabilir, biz ona inanıyoruz, güveniyoruz olayı benim de çok hoşuma gitti.

‘Taraftarla güzel bir atmosfer yakaladık’

İmza attığım günden itibaren de, hem nadir de olsa Çorum’da dışarıya çıkma fırsatı olduğunda insanların tepkileri, hem de tribündeki taraftarların bize karşı olan tepkilerinin olumlu yansımaları gerçekten özel ve güzel. Güzel bir atmosfer yakaladık. Onlara her zaman şunu söylüyorum, ne olur bize desteğinizi esirgemeyin. Ama şunu gördüm ki, onlar sezon sonuna kadar hem bize, hem oyuncu arkadaşlara ciddi şekilde destek verecekler.

‘Sistem başka diziliş başka şey’

Bizim takımımıza baktığımız zaman, bu lig özelinde bazı eksikleriyle bunu yapabilir miyiz, yapabiliriz. Ama bir oyun kurgumuz, bir felsefemiz var. Bir teknik adamın maç oynanırken A planı, B planı, C planı olacak. Eğer bir organizasyona sahip teknik adamsa. İnsanlar bazı şeyleri söylüyorlar, bazı üst düzey yorumculardan da duyuyorum, hayret ediyorum. ‘Hocanın B planı olmalıydı, C planı olmalıydı’ diyorlar. Sadece bir A planı için 2 ay, 2,5 ay çalışılan bir yerde diğer plana geçip o A planını tamamen ortadan yok etme riski var. Ama nelerin var, parçaları birleştirme, yani senin oynadığın oyunda o B değil ama bazı parçaları A’ya monte etme. Yani rakipten daha öngörülü olabilme. Bu işe başladığımızdan beri 4-3-3 oynuyoruz ama maçın bazı durumlarında 4-2-3-1’e döndüğümüz durumlar var, 3’lü savunmaya döndüğümüz yerler var. Bunların hepsini bütünüyle ele aldığınız zaman sistemler ve dizilişler farklı şeyler. Sistem başka, diziliş başka bir şey.