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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanat ve Tasarım Programı, sanatta yeterlik doktora öğrencisi Serpil Uysal, ‘Kültürel Doğanın Bozulması ve Diaspora’ konulu resim sergisi açacak.

Serpil Uysal’ın sergisi, 4 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’da Çorum Belediyesi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak. Sergi 9 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

Ressam Serpil Uysal, eserlerinde azınlıklar başta olmak üzere çocukların, kadınların ve insanlığın uğradığı soykırım ve zulme işaret ediyor ve Orta Doğu’dan, Kafkaslara, Bosna’dan Kıbrıs’a ve günümüz insanlarının yaşamlarına değinerek yok olan değerlere atıfta bulunuyor.