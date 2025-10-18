Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor sahasında Sarıyer'i konuk etti. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.



Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 30 ve 61. dakikada Dembele ve 68. dakikada Babacar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü 43. dakikada Benny attı.



Ayrıca Ümraniyespor'da Benny 45+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan Sarıyer puanını 7'ye çıkarırken Ümraniyespor, 8 puanda kaldı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet