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Ligde altı haftadır süren galibiyete hasret Ahlatcı Çorum FK, Altay önünde ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak hem hasrete son verdi hem de moral buldu.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sahasındaki ilk maçına çıkan kırmızı siyahlı takım ilk 15 dakikalık bölümde rakibe önde baskı yaparak pozisyonlar buldu ancak bunlardan istediği golü bulamadı.

Konuk Altay orta sahayı kalabalık tutarak ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk 45 dakikada bir tek pozisyonda bu aradığını buldu bu atakta da Kerem Kalafat maçtaki en önemli müdahalesini yaptı ve rakibe gol izni vermedi.

İlk yarıda orta sahada görev yapan Ferhat, Nalepa ve Atakan Akkaynak üçüncü bölgeye geçişlerde hiç olumlu bir görüntü vermediler. Buda ilk yarının son bölümünde hücumda üretemedi. Geraldo ilk bölümde etkili oldu ancak sonraki bölümlerde ortadan kayboldu Ozan Sol da hücumda varlık gösteremedi.

Devre arasında hamle yapması beklenen Serkan hoca aynı on bir ile maça çıktı. İkinci yarıda Altay daha fazla öne çıkmaya başladı ve en büyük silahı duran toplardı. Böyle bir pozisyonda savunmadan bu sezon belkide bu sezon en güzel geçiş oyunu ile çıkan kırmızı siyahlı takımda Geraldo'nun mükemmel götürüşü final pasını havadan vererek riske atsa da ilk yarıda yokları oynayan Ozan'ın akıl dolu iki hamlesi sonucunda gelen gol maçın kilit dakika oldu.

Bu dakikadan sonra Altay daha fazla öne çıkınca kırmızı siyahlı takımın istediği boşluklar ortaya çıktı. Tabi bu dakikada Serkan hoca üç hamle birden yaparak orta saha ve ön bölgeye üç taze kan attı.

Orta sahada baskı sonucunda kapılan top ve yine Geraldo'nun götürdüğü ve bu kez doğru olarak yenden çıkardığı topa Thomas kayarak dokundu ve bir anlamda maçı bitiren golü attı. Sonrasında ise Gökhan'ın alışı dönüşü ve vuruşu ile mükemmel bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi.

Serkan hocanın maç sonu açıklamasında öne çıkan nokta 'Skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmama'. Oyun taktiği basit top kaybı yapmadan topa sahip olarak rakip savunmanın dengesini bozup pozisyon bulmak. Bu noktada deplasmanda Serkan hocam rahat edecektir ancak iç saha maçlarında taraftar buna sabır göstermesi gerekiyor.

Çorum FK'da eksikler giderilebilir ancak bence ön önemli sorunumuz orta sahada görev yapan futbolcuların formsuzluğu, Transfer olduktan sonra benim büyük umut bağladığım Nalepa maalesef büyük hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle duran toplardaki çok kötü performansı en büyük kaybımız olarak düşünüyorum. Serkan hocanın bu bölgede yeni alternatifler bulması veya formlarını yukarı çıkarması gerekiyor.

İlk yarının son dört maçında alınacak puanlar hem kafamızı yukarı çevirmek hem de alt sıralardan uzaklaşmak adına son derece önemli. Futbolcu arkadaşlar şunu da unutmamalı bu dört maçta gösterecekleri performans ikinci yarıdaki kaderlerini belirleyecektir.

Kalan dört maç kağıt üzerinde baktığımızda iyi maçlar olarak görülüyor. Bu maçlardan alacağımız puanlar ikinci yarı hedefini ortaya koyacaktın. Bu yüzden Adanaspor maçından başlayarak bir seri yakalamak zorundayız. Kadro kalitemiz ve derinliğimiz bunu başaracak güçte. Kan değişimi sonrası bunu başarmamak için hiç bir neden yok.

Evet hava soğuktu ancak oturduğunuz koltukta yağmur almak gibi bir endişeniz yoktu. Bilet fiyatları pahalı dendi yönetim gereğini yaptı indirim yaptı sonuç ortada, 2500 kombine bilet sahibi var maça giren taraftar sayısı 3740. Yani kombine dışında bilet alarak maça gelen taraftar sayısı 1200 civarında. O zaman bilet fiyatı bahanesi ortadan kalktığına göre tek bir bahane var gelmeyenin elinde oynanan futbol, Umarım Serkan hoca ve futbolcular gelmeyenlerin elinden bu kozu da alacaktır sonrasını hep birlikte göreceğiz.