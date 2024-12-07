Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Öğretmen Akademilerinin Şehir ve Kültür Akademisi programına konuk oldu.

Hasan Paşa Yazma Eserler Müzesinde geçtiğimiz gün yapılan programda Şevket Erzen, “Şehre Değer Katan Şahsiyetler” konusunda eğitim verdi.

Her insanın bulunduğu topluma değer kattığını belirterek sözlerine başlayan Şevket Erzen, ancak şehitler ve öğretmenlerin bulundukları topluma en çok değer katanlar olduklarını ifade etti.

Çorum’a değer katan insanlar arasında kendi bir numarasının merhum Abdulkadir Ozulu olduğunu kaydeden Erzen, “Ozulu ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Çorum’a değer katanlar arasında O’nun bir numarası ise Eşref Ertekin’dir. Ertekin, Çorum’la ilgili tüm kaynakları gün yüzüne çıkartmıştır. Ozulu’da O’ndan devraldığı bu mirası bir üst seviyeye taşımıştır” dedi.

7-8 Hasan Paşa’nın da Çorum’dan götürerek İstanbul’da okuttuğu öğrencilerle şehre değer kattığını belirten Erzen, “Çorum kurulduğundan beri birçok kişi değer katmıştır. İlk Belediye Başkanı Mazlum Oğlu Hacı Halil Efendiden itibaren gelen tüm belediye başkanlarının bu şehre katkıları olmuştur. Her gelen siyasi bir değer katmıştır. Veli Paşa Çorum’a kazandırdığı yapılarla değer katmıştır” ifadelerini kullandı.

Erzen, Çorum’a değer katanların isimlerini tek tek dile getirerek konuşmasını tamamladı.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın, Şevket Erzen’e çiçek takdimi ve toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.