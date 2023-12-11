Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seydim Köyü Muhtarı Cevdet Yapıcı, köyde bazı mahallerde kilit taşı sorunu olduğunu belirterek, buralarda yazın tozdan kışın ise çamurdan dolayı sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Seydim’de yaptığı çalışmaları değerlendiren Cevdet Yapıcı, özellikle Gölyeri Mahallesindeki eksiklerini tamamladığını belirterek altyapı, elektrik trafoları, güneş paneli, 50 tonluk ek su deposu, içme suyu çeşmeleri ve cami minaresi gibi eksiklerin giderildiğini söyledi.

Köyün eksiklerinin giderilmesi konusunda taleplerini dile getiren Cevdet Yapıcı; “Seyit Murat, Gölyeri ve Dere Mahallerinin bağlantı yollarının kesiştiği noktalarda kilit taşı sorunu var. Kışın çamurdan yazı ise tozdan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Konuyla ilgili talebimi ilgili kurumlara bildirdim” dedi.

Seydim giriş yolunun tehlikeli olmasından dolayı trafik kazalarına davetiye çıkardığını da kaydeden Yapıcı, “Konuyu yetkililere aktardım. Gerekli çalışmaların yapılacağını söylediler. Çalışmaların takipçisiyim” ifadelerini kullandı