Çorum FK yeni sezonun ilk hazırlık maçında bugün 1. ligdeki rakiplerinden Adanaspor ile karşılaşacak.
Ligin ilk etap hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptıktan sonra 11 Temmuz’da Bolu’da ikinci etap kampına başlayan Çorum FK ilk hazırlık maçında bugün Adanaspor ile karşılaşacak.
Kamp yaptıkları Kore Otel sahasında saat 16’da başlayacak Çorum FK Adanaspor maçında iki takımda lig öncesi güçlerini görme imkanı bulacaklar.
Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Adanaspor maçında kadroda bulunan hazır olan futbolcuların büyük bölümüne forma vermesi bekleniyor.
İkinci hazırlık maçı Iğdırspor ile
Çorum FK Bolu kampındaki ikinci hazırlık maçında 24 Temmuz çarşamba günü Iğdırspor ile karşılaşacak.
Bolu’da kampta bulunan Çorum FK bu sezon 1. lige yükselen kardeş kulüp Alagöz Holding Iğdırspor ile büyük oranda anlaşma sağlandı.