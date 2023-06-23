Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emeklilik talebi süreci Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu’nda hızlı bir şekilde tamamlandı.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, EYT kapsamında Çorum ve Hatay’dan emeklilik talebinde bulunan sigortalıların, aylıklarının bağlanması için yoğun mesai şartlarında özveriyle çalışan personellere teşekkür belgesi verdi.

Tök, “Personellerimiz bu süreçte üstün çaba ve gayret göstererek süreci tamamladılar. Kendilerine kurumumuz adına teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)