Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ömer Tök başkanlığında düzenlenen toplantıda kurum hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyeti ele alındı.

Toplantıda; kurum hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, mevzuat uygulamaları ve denetim faaliyetleri gibi başlıca konular masaya yatırıldı. Ayrıca performans hedefleri, çözüm bekleyen konular ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

İl Müdürü Ömer Tök, toplantıda yaptığı konuşmada tüm birimlerin iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda çeşitli kararlar alınarak uygulamaya yönelik yol haritası belirlendi.