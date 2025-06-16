Çorum Valisi Ali Çalgan, tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara veda yemeği verdi.

Yemeğe Vali Çalgan’ın yanı sıra eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan J. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve protokol eşleri katıldı.

Çorum’daki görev sürelerini tamamlayan Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Ali Çalgan, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.