Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, KKTC’de yol tartışmalarının yaşandığı sıcak bölgeye giderek Beyarmudu Belediye Başkanı ile kardeşlik protokolünü resmen imzalayıp KKTC’ye desteklerini bir kez daha ilan edeceklerini söyledi.

Çorum Belediye Meclisi, KKTC Beyarmudu Belediyesi’ni kardeş şehir ilan etmişti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mecliste konuya dair konuşmasında Beyarmudu Belediyesi’ni kardeş şehir ilan etme nedenlerini detaylı olarak açıklamıştı.

KKTC’deki yol yapımını engellemeye çalışan BM araçlarının kepçeyle süpürülmesinin kahramanlarından, Çorum’un kardeş şehri Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, daha önce bir heyetle Çorum’a gelerek Aşgın’ı ziyaret etmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aşgın, Belediye Meclis ve Bakanlık onaylarını aldıklarını, KKTC Beyarmudu Belediyesi ile resmen kardeşlik protokolü imzalamak için sıcak bölgeye gideceklerini duyurdu.

Aşgın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Geliyoruz kardeşim, yalnız değilsiniz. KKTC'de yaşanan ve kardeşlerimizin sonuna kadar haklı olduğu olaylarda kardeş şehir protokolü imzalama kararı aldığımız Beyarmudu'nun kahraman Belediye Başkanı Bülent Bebek, damarlarındaki asil kanın gereğini BM askerlerinin karşısında en önde durup, "O araçlar kalkmazsa ezip geçerim." diyerek yerine getirmiş. Gurur duyduk.

Belediye Meclis kararı ve Bakanlık onayları tamam, şimdi en kısa sürede Beyarmudu'na, KKTC'ye, kardeşlerimizin yanına gidiyor, kardeşliğin gereğini yapıyor, kardeşliğimizi de törenle resmiyete kavuşturuyoruz.

Her şart ve koşulda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz.”