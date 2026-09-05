Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin iskelesinde halatlarla çevrili koruma çitlerinin üzerinden sığ suya balıklama atlayan 39 yaşındaki 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil yapan Arif Erman, otelin iskelesinde bulunan koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı.

Erman, halatların üzerinden derinliğinin yaklaşık 50 santimetre olduğu belirtilen suya balıklama atladı.

İskelede bulunan cankurtaran da Erman’ın ardından denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erman’ın iskelede önce suya atlayacağı bölgeye baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskeledeki koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü.

Sapanca’nın Akçay Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman’ın, memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.