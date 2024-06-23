Çorum il merkezine 9 km mesafede Samsun-Ankara yolu üzerinde yer alan Sıklık Tabiat Parkı'nda yaz mevsiminin hareketliliği yaşanıyor.

Doğal parkta kır lokantası, tanıtım birimi, çocuk oyun alanları, ahşap piknik üniteleri, karavan park alanı, fauna tanıtım alanı, flora tanıtım alanı, seyir terasları, gölet ve yaban hayatı gözlem kuleleri gibi yapılar bulunuyor.

Tabiat Parkı içerisinde bulunan 2 adet fauna tanıtım alanında kızıl geyik, ala geyik, karaca, ceylan, yaban keçisi gibi yaban hayvanları yer alıyor.

Meşe ve çam ormanlarının eşliğinde doğa yürüyüşü yaparken şehir ve dağ manzarasının yanı sıra Çorum barajının silueti ziyaretçileri karşılıyor.

165 farklı türde 5 bin 500 adet fidanın dikildiği botanik alanı, tüm bitkileri bir arada görebilme şansı sunuyor.