Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Silmkent TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 36 blok 750 daireden oluşan konutların 16 Ekim 2023 tarihinde anahtar tesliminin yapılacağını duyuran Murat Günay, TOKİ konutlarını inceleyip yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, geçici kabullerin başladığı Silmkent TOKİ’de 16 Ekim Pazartesi günü anahtar teslim töreninin yapılması bekleniyor.

Günay’a incelemelerde Başkan Yardımcıları Av. Abdulbaki Kartancı ile Kadir Yücel de eşlik etti.