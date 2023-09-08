Çorum’da emekliler için Silmkent’te inşa edilen TOKİ konutları için geri sayım başladı.
6 yıldır bitirilmeyi beklenen TOKİ konutları için AK Parti İl Başkanı Murat Günay Ağustos ayında yaptığı açıklamada 45 gün içinde konutların hak sahiplerine teslim edileceğini belirtmişti.
Hak sahipleri AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın 45 günlük vaadini saymaya başlarken, Hakimiyet Gazetesi olarak Silmkent Toki bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde gördük.
ALT YAPI ÇALIŞMASI YETİŞMEYEBİLİR
İki greyderin yol yapım çalışması yaptığı görülürken, çalışmalara Çorum Belediyesi ekiplerinin destek verdiği gözlemlendi.
Çalışmaların yavaş ilerlediği bölgede alt yapı çalışmalarının zamanında yetişmesinin mümkün olmadığı görüldü.