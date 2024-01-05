Eyüpspor transfere doymuyor.

Sarı Lacivertli takım son olarak Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Asbaşkan Fatih Kulaksız: ''Sinan Gümüş, Antalyaspor ile olan birlikteliğinde arzu ettiği uyumu ve form grafiğini yakalayamamıştı fakat biz kendisinin Arda Hoca ile birlikte eski günlerinden daha iyi bir performans verebileceğini öngörerek transfer etmek istedik. Sinan da şartsız ve koşulsuz gelmek istediğini, bizimle birlikte yeni bir sayfa açmak istediğini ifade etti. Sinan Gümüş, daha önce kendini kanıtlamış önemli bir futbolcu ve henüz 29 yaşında. İnşallah Eyüpsporumuz'un hedefleri doğrultusunda bize ciddi katkı verecek.''

Sinan Gümüş: ''Eyüpspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Eyüpspor forması ile mücadele edeceğim için de çok heyecanlıyım. Eyüpspor’un hak ettiği şekilde Süper Lig’e çıkması için elimden geleni yapacağım’ dedi.