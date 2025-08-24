Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Sungurlu ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve mevcut durumu yerinde değerlendirmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında Sungurlu Devlet Hastanesi Acil Servisi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 1 ve 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi alındı.

Saha incelemeleri sırasında sağlık personeliyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Zehir ve Dr. Göksal, çalışanların taleplerini, önerilerini ve yaşadıkları sorunları dinledi. Hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

“VATANDAŞ ODAKLI SAĞLIK HİZMETİ” VURGUSU

Ziyaretlerin ardından yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin vatandaş odaklı ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık çalışanlarımızın fedakârlıkları ve özverili gayretleriyle hizmet kalitesini her geçen gün daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha ziyaretlerimiz, sağlık sistemimizin güçlenmesine ve vatandaşımıza sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sahada görev yapan sağlık çalışanlarına özverili emeklerinden dolayı teşekkür ederek, vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.