İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte yeni yıl dolayısıyla İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezini ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisini ziyaret etti.

Ziyaretlerde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, fedakârca görev yapan personelin yeni yılını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Acil serviste tedavi gören hastaları da ziyaret eden Prof. Dr. Sinan Zehir geçmiş olsun dilekleri iletti.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Sinan Zehir, yeni yılın sağlık camiasına ve tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. (Haber Merkezi)