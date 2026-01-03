Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tâbi tutulmasının zorunlu olduğu belirtilerek işletmelere periyodik muayene uyarısında bulunuldu.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini (akaryakıt, likit petrol gazı (LPG) ve tanker sayaçları gibi), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt hacim ölçek kaplarını, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçülerini, 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kantarlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Türk Standardları Enstitüsü’ne, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dâhil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dâhil) olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli terazileri bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,

2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar olan (2000 kg dâhil) üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine,

Periyodik muayenesi her yıl yaptırılması gereken egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine, 5 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş ısı sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine, 2 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş naklimetre ve hububat muayene aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar müracaat etmesi zorunludur. Diğer taraftan: Kullanımda olan elektrik, su ve gaz sayaçlarının tamamına ait listenin kullanıcısı (elektrik ve gaz sayaçlarını dağıtım ağında kullanan kurum, kuruluş ve firmalar ile su sayaçlarını dağıtım ağında kullanan su idareleri, kurum ve kuruluşlar) tarafından 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilmesi ve 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçlarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar tüketiciden sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekmektedir. Taksimetrelerin periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında azami 1 yıl olup, bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Servis bulunmayan illerde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Takograf cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında 2 yıl olup, bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olup, bu süre dolmadan Türk Standardları Enstitüsü’ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini yapmak üzere yetkilendirilmiş muayene servislerinin listesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinden yayımlanmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.” (Haber Merkezi)