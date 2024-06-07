Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girecek üniversite adaylarına başarılar dilerken, 8-9 Haziran’da sınava girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

YKS ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan Çorum Belediyesi, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere toplu ulaşımı ücretsiz sunacak.

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek olan YKS sınavına katılacak olan üniversite adayları, sınav giriş belgelerini göstererek Çorum Belediyesi halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

ZABITA EKİPLERİ HAZIR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de üniversite sınavına geç kalan veya okulunu bulamayan öğrenciler için görev yapacak.

Saat Kulesi, Terminal, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı, Çevreyolu İlim Yayma Kavşağı, Nüfus Müdürlüğü önü ve Rüstem Eren Parkı olmak üzere şehrin 6 noktasında araçlarla bekleyecek olan zabıta ekipleri, 153 iletişim hattından yardım isteyenlerin imdadına yetişecek.