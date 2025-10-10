Çorum Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, son dönemde lokanta sektöründe artan “sınırsız ikram” anlayışının esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

İsmet Çıtak, yaptığı açıklamada lokanta işletmecilerinin ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, "Lokanta sektörü çok zorda. Nasıl zorda olmasın ki? Sınırsız ikram furyası almış başını gitmiş. Bu şekilde çalışan birçok işletme elemanlarının maaşını, kiralarını, vergilerini ödeyemez. Buralar aşevi değil" dedi.

Çıtak, artan maliyetlerin sektörü iyice sıkıntıya soktuğunu vurgulayarak, "Sebze haline gidiyoruz, 15-20 bin lira para ödüyoruz. Alışmış müşteri, ‘Suya para mı olur, kahveye para mı olur, salataya para mı olur?’ diyor. Her şeyin bir maliyeti var. İkram dediğin, söylenen sipariş gelene kadar atıştırmalık olur, onu da veriyoruz zaten. İki üç çeşit veriyoruz, ama onun bile çoğu yenmiyor, çöpe gidiyor.

Bizim ikramımız kaliteli yemek, güler yüz ve doyurucu porsiyonlardır. Kafelerde bir çay 50 lira, ama biz onlardan daha güzel yaptığımız çayı müşterimize ikram ediyoruz. Herkese sınırsız sevgi ve saygılarımı sunuyor, sınırsız ikram yapan işletmelere ise sınırsız zararlar diliyorum." diye konuştu.