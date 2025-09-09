İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan, bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarma personeli, Vali Ali Çalgan tarafından makamında kabul edildi.

Bir üst rütbeye terfi eden Jandarma personellerini tebrik eden Vali Çalgan; “Jandarma teşkilatımız kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminat altına alınması, suçun önlenmesi ve faillerinin adalete teslim edilmesi gibi hayati görevleri büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Taşıdığınız üniforma, sadece bir kıyafet değil; disiplinin, sorumluluğun ve milletimize duyulan derin bağlılığın bir sembolüdür.” Yeni rütbenizle birlikte sorumluluğunuz da arttı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özveriyle görev yapacağınıza inanıyorum. Vatandaşımıza sevgiyle, saygıyla hizmet ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Yeni rütbelerinizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz da hazır bulundu.