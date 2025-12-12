Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında son günde Çorumlu sporcular bir gümüş birde bronz madalya kazandılar. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Salonunda yapılan şampiyonada uzun süren sakatlığının ardından yeniden mindere dönen Fatih Erdin finale yükseldi.

Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde yetişen ve ulusal uluslararası bir çok büyük başarıya imza atan Fatih Erdin önce omuzundan sonra belinden geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi sürecini tamamlayan Fatih Erdin ilk kez Türkiye Şampiyonasında mindere çıktı.

Ankara İlbank adına mindere çıkan Fatih Erdin 92 kiloda yaptığı eleme maçlarını kazanarak finale yükseldi. Final maçında Ankara ASKİ’den Fatih Altunbaş ile karşılaştı. Zorlu maçta rakibine yenilen Fatih Erdin ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Erdin uzun süren sakatlığının ardından ilk kez mindere çıktığı Türkiye Şampiyonasındaki performansı ile yeniden eski günlere döneceğinin sinyalini verdi

Çorumlu diğer sporcu İstanbul Sancaktepe Belediyespor adına güreşen Bünyamin Coşkun ise 79 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı sıklette Çorum’un eniştesi olan Ankara Keçiörengücü adına mindere çıkan Muhammet Akdeniz de diğer bronz madalyanın sahibi oldu.