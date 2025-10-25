Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Abdülkadir Parmak kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu Kilama, kafayla ağlara yolladı. 0-1

80. dakikada rakibine sert müdahale yapan Engin Can Aksoy, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

82. dakikada ceza sahasındaki topa müdahale etmek isteyen Emre Gökay, Kilama’nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını işaret etti.

83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Bekaj topu kurtardı.

90+2. dakikada Kamil Fidan ceza sahası dışından ser bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1



Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Serdar Soydan, Serdar Osman Akarsu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Feyzi Yıldırım, Cihat Çelik, Charisis (Emre Gökay dk. 65, Kamil Fidan dk. 86), Campos (Malle dk. 65), Avramovski, Ethemi (Kimpioka dk. 65), Bekir Böke (Badji dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Hodzic, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Engin Can Aksoy dk. 64), Abdülkadir Parmak, Oğuzhan Matur, Rui Pedro, Strandberg (Yiğit Ali Buz dk. 86), Okoronkwo

Yedekler: Emir Dadük, Baran Sarka, Selimcan Temel, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Melih Şen, Mustafa Said Aydın

Teknik Direktör: Hugo Almeida

Goller: Kilama (dk. 6), (Hatayspor), Kamil Fidan (dk. 90+2) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Engin Can Aksoy (dk. 81) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Okoronnkwo, Oğuzhan Matur, Kilama, Rui Pedro (Hatayspor), Feyzi Yıldırım, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor)

Muhabir: İhlas Haber Ajansı