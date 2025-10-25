Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

15. dakikada Orhan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada sol kanattan Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında arka direkte Benhur'un vuruşunda top dışarı çıktı.

62. dakikada ceza sahası içinde Oğuz'un Rodriguez'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eren'in vuruşunda kaleci Cihan topu kornere gönderdi.

65. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Orhan Ovacıklı kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

83. dakikada sağdan son çizgiye inen Baiye'nin pasında kale önünde Sylla topu filelerle buluşturdu. 2-0



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Amar Gerxhaliu dk. 13), Orhan Ovacıklı (Ali Ülgen dk. 73), Baiye, Crociata (Sylla dk. 73), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 73), Eren Tozlu, Rodriguez (Furkan Özkan dk. 85.), Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Ümraniyespor FK: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk (Talha Bartu Özdemir dk. 46), Glumac, Oğuz Yıldırım, Djokanovic (Yusuf Saitoğlu dk. 76), Serkan Göksu, Hoti, Emre Kaplan, Batuhan Çelik (Kosoko dk. 71), Barış Ekincier, Soukou (Atalay Babacan dk. 71)

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 65), (Sylla dk. 83) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Oğuz Yıldırım, Serkan, Soukou, Barış Ekincier (Ümraniyespor), Giorbelidze, Sylla (Erzurumspor FK)

Muhabir: İhlas Haber Ajansı