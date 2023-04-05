HARUN AKKAYA

Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.

Şanal, “Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist işgalin sona ermesi ve tekrarlanmaması için bölgedeki dinamiklerin ortak bir tepki vermesini sağlayacak insani, siyasi ve diplomatik girişimleri yapmalıdır” dedi.

“İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yaptığı çirkin saldırıya sessiz kalmak, zulmü onaylamak ve saldırıya ortak olmak anlamına gelmektedir” diyen İsmail Şanal, “İsrail, faşist uygulamalarıyla, işgaliyle, saldırılarıyla uluslararası hukuku, bütün semavi dinlerin hukukunu ihlal etmeye devam ediyor. Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa bütün Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır, belleğidir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in ateşle oynadığını, farkına varmadığı taktirde kendi tutuşdurduğu fitne ateşinde yanacağı konusunda uyarılması gerektiğini ifade eden Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu belleği yok etme çabasına giren İsrail, tüm insanlığın şuurunu hedef aldığını bu hain saldırıyla bir kez daha belgelemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımına sessiz kalan dünya artık zulme dur demeli, insan hakları ihlalleri ile işgali sona erdirmelidir. Uluslararası kurallar medeniyet ve kültür mirasına karşı bu tür saldırıları yasaklamasına rağmen İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alması dünyanın sessizliğinden ve seyirciliğinden aldığı cesaretle hareket ettiğini belgeliyor. Tüm dünyayı terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını, faşizan uygulamalarını uluslararası düzeyde açıkça kınamaya ve bu mukaddes mekanı korumaya çağırıyoruz.

Türkiye devletiyle, milletiyle, sivil toplum örgütleriyle Filistin konusundaki hassasiyetini artırarak devam ettirmeli, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist işgalin sona ermesi ve tekrarlanmaması için bölgedeki dinamiklerin ortak bir tepki vermesini sağlayacak insani, siyasi ve diplomatik girişimleri yapmalıdır.

Mescid-i Aksa ve Kudüs, bir ümmet ve aynı zamanda insanlık meselesidir. Terör devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırıları ve faşizan uygulamaları karşısında tüm dünyayı, İnsan Hakları Örgütlerini, Türkiye ve İslam dünyasındaki STK’ları ve tüm Türkiye halkını Filistinle dayanışma içinde olmaya, bu mukaddes mekânı korumaya ve bu hususta işbirliğine çağırıyoruz. Katil İsrail ve işbirlikçilerini lanetliyoruz. “