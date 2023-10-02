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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Silmkent TOKİ’de hak sahipleri ile bir araya gelerek eylem yaptı.

İktidar partisinin Silmkent Toki için verdiği 45 günlük sürenin dolduğunu belirten Tahtasız, sembolik olarak hak sahiplerine anahtar teslim etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın 45 gün önce hak sahiplerine evlerinin teslim edileceği sözünü verdiğini hatırlatan Tahtasız; ’Seçimden önce söz verdiler Nisan ayında teslim edilecek diye olmadı. Daha sonra yine il başkanı çıktı 45 gün sonra emeklilerimiz evlerine yerleşecek dediler ve bugün 45 gün doldu ve halen çalışmalar devam ediyor. Milletvekili söz verdi olmadı, il başkanı söz verdi olmadı, şimdi kim söz verecek. Bundan sonra buranın biteceğine kim söz verecek merakla bekliyoruz.” dedi

TOKİ’den iktidar yetkililerine seslenen Tahtasız; “Buradan TOKİ başkanına AKP’li yetkililere sesleniyoruz; ‘Lütfen verdiğiniz sözü tutun. Buranın temeli 2018 yılında atıldı. 2021 yılında teslim edileceği söylendi. Biz de sevindik Çorum adına, çünkü emeklilerimiz ve ihtiyaç sahiplerimizin de birer evi olacaktı. Fakat burada en az 3 firma iflas etti. Buradaki sadece hak sahiplerini değil Çorum esnafını da mağdur ettiler. Her seçim öncesi AKP’nin Çorum halkına verdiği sözler var maalesef buraya da seçimden önce söz verdiler. AKP Milletvekili şu sözü verdi; ‘Ben TOKİ başkanıyla görüştüm 1 Temmuz’da teslim edilecek” diye ama burası bitmedi. Bizim hak sahipleriyle yaptığımız görüşmelerden sonra AK Parti İl Başkanı; ‘45 gün sonra teslim edilecek’ dedi Ama bugün 45 gün de doldu. Hak sahipleri mağdur, en az 8-10 vatandaşımız evlerinin teslim edilmesini beklerken hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız şu anda kiracı pozisyonunda olduğu için mağduriyetleri sürüyor. Şu anda TOKİ’nin yaptığı bir çalışma yok. Sadece Çorum Belediyesi çevre düzenlemesi yapıyor. Burası ne zaman bitecekse TOKİ başkanı mı söz veriyor, milletvekili mi söz veriyor, açıklama yapsınlar. Bizim evleri gezmemize dahi izin verilmiyor. İsteselerdi burası 45 günde biterdi. Ama halk mağdur edildi. Biz de burada onların vermediği anahtarları sembolik olarak vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Gerçek anahtarlar teslim edildiğinde balkonlarında çay içeceğiz, bayram yapacağız.” şeklinde konuştu

Hak sahipleri de 5-6 yıldır buranın bitmesini beklediklerini belirterek, mağdur olduklarını anlattı.

Bir an önce evlerine yerleşmek istediklerini dile getiren hak sahipleri, artık oyalanmak sıkıldıklarını söyledi.