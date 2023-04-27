MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmaları kapsamında Emekliler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı ile görüşen Yusuf Ahlatcı, ekonomideki seçim beyannamelerinde gencinden yaşlısına, emeklisinden ev hanımına kadar çok sayıda kişiye sağlanacak yeni destek programlarının bulunduğunu söyledi.

TOKİ tarafından 2018 yılının Mart ayında Slimkent bölgesinde temeli atan konutlarla ilgilide bilgi veren Ahlatcı, 1 Temmuz’dan sonra konutların teslim edileceğini ifade etti.

Salgın döneminde dünyanın pek çok yerinde emeklilerin ölüme terk edilirken Türkiye'de üzerine en çok titrenilen kesim olduğunu ileri süren Ahlatcı, Türkiye'nin modern hastaneleri ile dünyanın en güçlü sağlık altyapısının en çok emeklilere hizmet verdiğini kaydetti.

Türkiye’nin son 20 yılda ki büyümesinden emeklilerinde istifade ettiğini aktaran Ahlatcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümete geldiğimizde 66 lira, yani o günkü kurla ancak 50 dolara tekabül eden emekli maaşı alan insanlarımız vardı. Türkiye'nin, geçtiğimiz 20 yılda sağladığı büyümeden, zenginlikten, emeklilerimiz de istifade etti. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Aynı dönemde asgari ücreti 184 liradan 8 bin 500 liraya, engelli aylığını 25 liradan 2 bin 400 liraya, 65 yaş aylığını yine 25 liradan bin 900 liraya çıkardık. PTT aracılığıyla talep eden emeklilerimizin maaşlarını evlerinde alabilmelerini sağladık. Emeklilikle ilgili işlemlerin pek çoğunun elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kurumlardaki yığılmaların önüne geçtik. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükseltmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Tarihimizde ilk defa emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. İlk olarak 2018 yılında bayramlarda biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını önce bin liraya, şimdide iki bin liraya çıkardık.”