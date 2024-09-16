Çorum’da bir tarım işçisinin tarlada çalıştığı makineye elini kaptırması sonucu parmakları koptu.
Şekerbey köyünde soğan tarlasında çalışan Satı Ç. (58), soğan kesme makinesine elini kaptırdı.
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 parmağı kopan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Satı Ç, hastanede yapılan müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Editör: Anadolu Ajansı