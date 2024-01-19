Çorum polisinin yaptığı şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı huzur uygulamaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından 12-19 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ile ele geçirilen silahlara ait 115 adet fişek, 1 adet şarjör, 9 adet kesici ve delici alet, 51 adet sentetik ecza maddesi, 69 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar maddesi, 1.33 gram bonzai maddesi, 1 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Şok uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.