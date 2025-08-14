ORC Araştırma, 10-12 Ağustos 2025 tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 120 katılımcı ile yaptığı 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; bu pazar genel seçim olsa AK Parti ve CHP yüzde 30,5 oy oranıyla zirveyi paylaşıyor.

Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre AK Parti ve CHP yüzde 30,5 ile birinciliği paylaşırken, üçüncü sırada yüzde 8,4 ile DEM Parti yer aldı. MHP ise yüzde 8,2 ile dördüncü parti oldu.

İLK 5 SIRA VE OY ORANLARI

AK Parti – %30,5

CHP – %30,5

DEM Parti – %8,4

MHP – %8,2

İYİ Parti – %6,3

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada Zafer Partisi %3,7, Saadet Partisi %2,4, Yeniden Refah Partisi %2,3, Yerli ve Milli Parti %2,0, Büyük Birlik Partisi %1,8 ve Anahtar Parti %1,7 oy oranına ulaştı. "Diğer" kategorisinde ise toplam %2,2 oy yer aldı.

(Haberler.com)