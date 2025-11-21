Arca Çorum FK yarın ligin 14. hafta maçında Bandırmaspor ille deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın küçük sahada yaptığı antrenman öncesinde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş futbolcularla yaptığı toplantıda Bandırmaspor maçının oyun taktiği hakkında mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve futbolculardan istediklerini anlattı.

Sakatlıkları nedeni ile özel olarak çalışan Geraldo ve tedavi için ülkesine giden Aleksiç dışında tüm futbolcular katıldılar. Isırma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alan oyunları ile devam etti.

Çalışmada daha sonra Bandırmaspor maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Heyet bu çalışma sırasında futbolculara uyarılarda bulunarak isteklerini uygulamalı olarak gösterdi. Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde ise duran top çalışması yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı takım Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra Merzifon’dan uçak ile İstanbul’a oradan da karayolu ile Bandırma’ya geçecek.