Çorum'da içerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsü hatalı sollama yapan bir araca çarpmamak için yoldan çıktı.

Otobüs şoförünün soğukkanlı refleksi olası bir faciayı önledi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çorum–İskilip yolu üzerinde meydana geldi.

Akaryakıt aldıktan sonra göreve çıkmak üzere dönüş yapan, içerisinde yolcu olmayan halk otobüsü, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobile çarpmamak için yoldan çıkan otobüs, dere yatağına girdi.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, Çorum’dan İskilip istikametine seyir halinde olan otomobilin, iki şeritli yolda karşıdan halk otobüsü gelmesine rağmen sollamaya çıktığı görülüyor.

Bunun üzerine halk otobüsünün çarpışmayı önlemek amacıyla yoldan çıktığı anlar net şekilde kaydedildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, halk otobüsü çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Olay maddi hasarla atlatıldı.