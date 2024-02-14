Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından soyunma odasına girerek futbolculara olan inancını dile getirdi ve hepsinden başlarını önüne eğmemelerini istedi.

Ligde 9 haftalık yenilmezlik serisinin ardından Cuma akşamı evinde Ümraniyespor önünde şok bir mağlubiyet alan kırmızı siyahlı takımda moraller maç sonu bozuldu.

Bu hayal kırıklığına karşın Başkan Oğuzhan Yalçın hemen maçın ardından soyunma odasına girdi ve futbolculara bir konuşma yaptı.

Başkan Yalçın konuşmasında ‘Bugüne kadar beraber geldik bu başarıları beraber elde ettik. Bugün şanssız bir mağlubiyet aldık bu yüzden başımızı öne eğmeyeceğiz ve yolumuza aynı inanç ve azimle devam edeceğiz. Bu maç artık geride kaldıbu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız. Ben her zaman sizin yanınıdayım’ dedi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta da maçın ardından futbolcuların yanında olduğunu göstermek için onlarla bir konuşma yaptı.

İyi günde herkezin onların yanında olduğunu bu zor anda onların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Özbalta; "Sizin kafanız öndeyken birde biz sitem etsek olmazdı. Birde kötü oynasalar mücadele etmeseler belki kızarsın ancak böyle bir maçtan sonra yapmış olsa nankör olurum. Bugüne kadar beraber geldik bundan sonrada beraber yürüyeceğiz o zaman bugün bitti gitti hep beraber bu maçı unutup dinlenelim ardından da hafta sonu oynayacağımız Sakaryaspor maçına odaklanalım’ şeklinde konuştu