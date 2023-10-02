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Saadet Partisi Merkez İlçe Mali İşler Başkanı Osman Savurgan, yaptığı açıklamada belediyelerin konser düzenlemesinin doğru olmadığını belirtti.

Konserlerin yersiz, amansız ve yakışıksız olduğunu kaydeden Osman Savurgan,

“Çorum Belediyesi bütçesi ile düzenlenen onlarca konser ve düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edilmesi bu aşktan vazgeçilmesi gerekir AKP hükümetinin sebep olduğu ekonomik sıkıntılar en ağır şekilde ortadayken hemen her gün yeni bir zam haberi ile vatandaşın alım gücü düşerken vatandaştan alınan vergilerle ayakta duran Çorum Belediyesi'nin bütçesini konserlere harcaması israf ve ifsattan başka bir sonuç doğurmaz. Yakın zamanda ülke olarak yaşadığımız depremin insanımız üzerindeki etkileri, acıları, yıkımları ve kayıpları ortadayken onlarca konser düzenlemek eğlence tertip etmek bizim milletimizin milli ve manevi değerlerine, kültürüne zıt bir durumdur.

Öyle ki 30 Ağustos'ta Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olması sebebiyle iptal olan Tuğçe Kandemir konserinin 3 Ekim'de yapılacak olması da başkanın konser aşkının bir göstergesi durumundadır. Saadet Partisi olarak her zaman milletimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak yersiz ve yanlış her işin karşısında olacağız. Her yanlış işi yapana da kardeşlik düsturu ile doğru olanı tavsiye etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Çorum Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşkın'a konserlere son vermesini tavsiye ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)