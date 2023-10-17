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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar amatör gerçekten sporun kalbi olduğunu belirterek ‘Spor bir gencin ve bir çocuğun rüyasına ve hayaline dokunabilmektir’ dedi.

Çağlar, Amatör Spor’un Enleri ödül töreninde yaptığı konuşmada şehir olarak sportif anlamda yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek ‘Amatör gerçekten sporun kalbidir. Spor, bir gencin ve bir çocuğun rüyasına ve hayaline dokunabilmektir. Eğer sizde, bir gencin, bir çocuğun hayaline dokunabiliyorsanız ve hayatını değiştirebiliyorsanız en mutlu insan siz olursunuz.

Bu nedenle biz spor adamları gençlerin ve çocukların hayallerini inşa etmek için yola çıktık. Spor şehirlerin aynı zamanda kimlikleridir. Örneğin, Trabzon’un Trabzonspor’dur. Sivas’ın, Sivasspor’dur. Çorum’un da Çorum FK’dır. Çünkü gerek ülke içinde, gerekse ülke dışında Çorum’u en iyi tanıtabilmek Çorum FK’dan geçiyor.

Sporun dili kardeşliktir, barıştır, sevgidir. O yüzden evrensel bir dile sahiptir. Bu güzel camianın içinde olmaktan dolayı gururluyum. Belediyemizle, valiliğimizle, milletvekillerimizle birlik içerisinde çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 31 Ekim’de Türk Kadın milli takımımızı Çorum’da ağırlayacağız. Lüksemburg ile oynanacak maç için hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım bu organizasyon ile birlikte Çorum spor şehri olma yolunda bir level daha atlar. Gecenin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, ödül alan sporcularımızı, antrenörlerimizi ediyorum’ dedi.