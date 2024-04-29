Çorum Spor Lisesi Atletizm takımı Samsun’da yapılan Okullararası Gençler Puanlı Atletizm il birinciliğinde erkek takımı ikinci olarak Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.

24-25 Nisan tarihlerinde Samsun’da yapılan Puanlı Atletizm grup birinciliğinde Çorum Spor Lisesi kız ve erkek takımları 11 takımla mücadele etti.

Çorum Spor Lisesi erkek takımı grup birinciliğinde 400 metrede Arda Peri, 110 metre engellide İbrahim Taha Koçak, 3000 metrede Mustafa Güler, üç adım atlamada Ahmet Karakaya ve disk atmada Erkan Yıldırım ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

100 metrede Yiğit Efe Sarılı, 1500 metrede Mustafa Güler, cirit atmada Bora Yılmaz, 200 metrede Arda Peri, 400 metne engellilede İbrahim Taha Koçak, İsveç Bayrak yarışında Yiği Efe Sarılı, İbrahim Taha Koçak, Ahmet Karakaya ve Arda Peri’li takım dördüncü oldu.

Yüksek Atlamada Erkan Yıldırım, Uzun Atlamada Ahmet Karakaya, Gülle Atma’da Berkay Türk, 800 metrede Muhammet Enes Yağmur ise altıncı oldu.

Kızlarda bayrak takımı Aynur Aleyna Kümük, Beyza Çengel, Buse Bekmezci ve Sudenaz Kocak’lı kadrosu ile birinciliği alırkan uzun atlamada Aynur Aleyna Küçük, yüksek atlamada Cemrunur Ülgür ve 400 metre engellide Beyza Çengel ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

200 metrede Buse Bekmezci, 100 metre engellide Beyza Çangal, 1500 metrede Sudenaz Koçak ve 400 metrede Buse Bekmezci üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

100 metrede Aynur Aleyna Kümük, 3 adım atlamada Tuğba Çelikbaş, 800 metrede Sudenaz Koçak beşinci disk atmada Medine Gül Durmuş ise altıncı oldular.

Kız takımı puanlama sonunda averajla Türkiye finallerine gitme hakkını kaybetti.

Puan olarak aynı puanı olmasına karşın rakip takımın madalya sayısı fazla olduğu için bayan takımı final biletini alamadı.

Çorum Spor Lisesi erkek takımı topladığı puanlarla 22-23 Mayıs tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.