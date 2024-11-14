Osmancık Belediyespor Genel Kaptanı Gökhan Kent, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz'ün göreve devam etmesi halinde Osmancık Belediyespor olarak futbol ve voleybol, Kandiberspor kulübü ise futbol maçlarını ilçede oynamama kararı aldıklarını söyledi.

Gökhan Kent düzenlediği basın toplantısında ilçede sportif faaliyetlerin önünde en büyük engel olarak gördükleri Abdullah Küçükgöz'ün hem spor camiasının hem personelinin hem de ilçe halkının tepkisi karşısında artık o görevde kalmasının mümkün olmadığını belirterek konuyu gerekli yerlere taşıyacaklarını belirtti.

Toplantının ilk bölümünde Bölgesel Amatör Ligden ekonomik gerekçelerle çekilerek tamamen Osmancıklı çocukların mücadele ettiği alt yapılarda çalışmaların devam ettiğini belirten Gökhan Kent ayrıca voleybolda da alt yapısı ile Çorum'u en başarılı şekilde temsil etmeye devam edeceklerini açıkladı.

‘Futbolda üç kulüp ortak hareket edeceğiz’

İlçede aktif spor yapan üç kulübümüz var. Osmancık Belediyespor, Osmancık Kandiberspor, Osmancıkgücü kulüpleri olarak yönetim olarak yapılan toplantılar sonucunda birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirten Gökhan Kent 'U 11-12-13-14 liglerine Kandiberspor, U 15-16 ligine Osmancık Belediyespor, U 17 ve 1. Amatör Küme'ye ise Osmancıkgücü katılacak. Bu kulüplerimizin ihtiyaçları Osmancık Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ahmet Gelgör başkana teşekkür ediyoruz.

‘Bu birlikteliği bozmaya çalışıyorlar’

Biz bu birlikteliği sağlamaya çalışırken birileri bunu bozmaya çalışıyor. Osmancıklı çocuklara spor alanlarına çekmek isterken Osmancık İlçe Spor Müdürlüğünden bırakın katkı almayı köstek olunuyor. İki kulübümüzde lisanslı 150'ye yakın sporcumuz var.

‘Kandiberspor’a soyunma odası verilmedi’

Osmancık Kandiberspor kulübüne soyunma odası verilmiyor. U 14'de tüm maçlarını kazanarak play-off'a yükselen bu takımımıza soyunma odası verilmiyor antrenman öncesi yedek kulübesinde soyunuyorlar. İlçe Müdürüne lazımı ve sözlü başvuruya rağmen soyunma odası verilmedi.

‘Tribün 100 bin lira hurdaya verildi’

Tesisler dökülüyor ancak bakımı yapılmıyor. Ada Kompleksinde büyük bir çalışma yapılıyor. Çok büyük bir yatırım getirildi. Emeği geçenlerden allah razı olsun. Saha kenarındaki portatif tribün sökülüp taşınıp kale arkasına monta edilmek yerine kaynakla kesilerek 100 bin liraya bir hurdacıya satıldı. Yasal prosedürü bilmem ancak böyle bir tribün için şu anda 2,5 milyon gerektiği söyleniyor. Maçların oynandığı sahada taraftarlar ayakta izlemek zorunda kalıyor. Çok mu zordu kale arkasına bu tribünü taşımak.

‘Bu olaya tepki gösteren Lütfullah hocayı şikayet etti’

Bu olayı sosyal medyasından duyuran Kandiberspor antrenörü Lütfullah hocayı şikayet ediyor ve hakkında soruşturma açtırıyor. Bende burdan soruyorum devletin malını korumamak kamu malına zarar vermek en büyük günahtır. Saha zeminini değiştirmek için Oğuzhan Kaya vekilimden rica ettik ve değiştirdik.

‘Sökülen halıyı kimseye vermedi çürüttü’

İki yılı geçti sökülen halılar sarıldı salonun arkasına konuldu ve beton oldu. Bu halıları semt sahaları yapalım, okullara verelim diyoruz kimseye vermiyor. Halılar yağmur tozun altında beton oldular ve bu saatten sonra kullanmakta imkansız. Zemin yapımında araç sahaya sokuldu ve drenajlar bozuldu yağmur yağınca her taraf göl oluyor.

‘Kulübü oda yokancak kendisinin iki makam odası var’

Kandiberspor'a klozet ve lavabonun bulunduğu depoyu soyunma odası olarak reva görmüş. Salonda on oda var talep ettiğinde ise tüm odaları bir isim vererek dolu gösteriyor. Buda yetmiyor kendisi biri salonda diğeri Güreş Eğitim Merkezinde iki makam odası kullanıyor birini vermeye tenezzül etmiyor. Soyunma odaları üzerinde bir loca yapıldı. Bal maçlarına gelen davetlilere maç izletmek için.

‘Locayı açtırmıyor misafirlere rezil oluyoruz’

31 Mart 2024'ten buyana kimse kullanılamıyor. İki hafta önce burayı istedik görevliler müdürün yasakladığını söylediler Kaymakam devreye girdi açtırdık. Bu hafta U 14 final grubu maçı için sahaya gittik. Tribün yok buradan izlemek için açılmasını istedik maalesef Osmancıklı olarak utandık gelenler tel örgüler kenarından ayakta izlediler. Müdürün şahsi eşyaları var' diyen görevlilerden buranın müdürün babasının malı olmadığını söyledik Konuyu kaymakam beye ilettik maalesef yine açmadı kendisi de geldi karşıdan bu rezilliği izledi.

‘Bundan sonra size yağmurlu havada su yok sahalara giremezsiniz tehdidi’

Tuncay Akıllı hocam etiketlendiği için makamına çağırarak istifasını istiyor. Yukardan talimat var diyor. Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Müdürü Hüseyin Okumuş'u çağırarak Beden Eğitim Öğretmeninin yaptığı paylaşımdan dolayı 'Bundan sonra yağmurlu havada su yok, bu tesislerde giremezsiniz maçlarınızı gidin Dodurga'da oynayın diyor. Hayırdır müdürüm babanın malımı buralar, bu gücü sen kimden alıyorsun. İl Müdürümüzü aradım böyle bir konuda benim bir bilgim yok dedi.

Osmancık Belediyespor ve Kandiberspor kulübü olarak bu adam bu kurumun başında olduğu sürece iki kulüpte futbol ve voleybol maçlarımızı Osmancık'ta oynamayacağız. Voleybolda 2. lig ve alt yapı maçlarımızı Çorum'da futbol alt yapı maçlarını ise Dodurga ilçe sahasında oynayacağız. Eğer antrenman yaptırmam derse onuda yapmayız.

‘Kaymakam gelirse gelirim’’

Badminton'da ilk hedefe Süper Lig müsabakaları Osmancık'ta oynandı. Badminton ile alakası olmayan bu müdür salona gelecek gidecekleri hoş tutmanın derdinde. Araç park yeri ile uğraşmak yerine içerde iki As Başkan var onlarla ilgilenmek yerine protokol müdürlüğü yapıyor. Belediye Başkanımız Federasyon temsilcilerine ve kulüplere yemek verildi. Organizasyonu Barış Boyar hocam yaptı ve İlçe Müdürünüde üç kez davet etti. Verdiği cevap 'Kaymakam gelirse gelirim' demiş. Görevli personeller geldi İlçe Müdürü gelemedi. Belediye tesisi olduğu için Ahmet Gelgör verdiği için gelemedi. Müdür ya siyaseti bırak ya müdürlüğü bırak.

‘Dört branşın dördü ile nasıl kötü olabiliyor’

İlçede faaliyet gösterilen dört branş var. Futbol voleybol, badminton ve güreş. Atletizm branşındaki çalışmaları yaptıran antrenör arkadaş bunun mobingleri yüzünden tayinini istedi gitti. Bu dört branşın biri ile iyi olmaz mı. İlçe Spor Müdürü biri ile kötü anlarız da herkes ile mi kötü olur. Personel içinde iyi olduğu bir kişi yok. Hadi bizler dışardayız personeli de mi sevmez birini. Spora hiç bir katkısı olmayan bu müdür görevde olduğu sürece hiç bir maçımızı burada yapmayacağız. Bu konuyu İl Müdürümüze, Kaymakamımıza hatta Bakanımıza kadar götüreceğiz. İnşallah yetkililer bizim bu serzenişimize kulak verirler. Samsunspor ile oynayacağımız voleybol maçını Çorum'da oynayacağız.