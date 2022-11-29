1. Küme’de her maç final gibi

HARUN AKKAYA

Beltaş 1. Amatör Küme’de ikinci hafta maçları sonunda sıralama değişti ve iki maçını da kazanan çıkmayınca Alaca Belediyespor ve İskilipgücüspor 4’er puanla ilk iki sırayı paylaştı.

İlk haftanın lideri Sungurlu Belediyespor’un bay geçtiği haftada ikinci sırada bulunan Ulukavakspor ise 2-0 öne geçtiği maçta Mimar Sinan önünde ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 3-2 yenilerek haftanın sürprizine imza attı.

Kadrosundaki genç futbolcularla lige giren Mimar Sinan ise bu galibiyet ile yarışın içinde olacağını ortaya koydu.

İlk haftanın iki kazanan takımının maçında İskilipgücüspor ile Alaca Belediyespor arasındaki zorlu karşılaşma iki takıma da gitti geldi ve son dakika golü ile İskilipgücüspor bir puanı kurtarırken Alaca Belediyespor ise iki puan kaybetti.

Sezona evinde mağlubiyet ile başlayan Mecitözü Gençlerbirliği, Gülabibeyspor deplasmanında 4-2 kazanarak ilk galibiyetini aldı ve morallendi.

İskilipspor ise Çorumspor deplasmanında son dakika golü ile galip gelerek üç puan sevincini yaşadı.

Ligde ikinci hafta maçlarında dört maçtan üçünü misafir takımlar kazanırken bir maç berabere evinde evinde kazanan takımın olmadığı haftada tüm takımların gol atması ise diğer dikkat çeken nokta.

Ligin üçüncü haftasında da birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Lider Alaca Belediyespor evinde Çorumspor’u konuk ederken ikinci sıradaki İskilipgücüspor ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

İlk maçını flaş skorla kazanan Mimar Sinan ise komşu mahalle takımı Gülabibeyspor ile karşılaşacak. Haftanın diğer zorlu maçında ise İskilipspor sahasında Sungurlu Belediyespor ile karşılaşacak.