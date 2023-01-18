Adem Büyük Çorum FK'ya yakın

Çorum FK, Manisa FK'da forma giyen 35 yaşındaki Adem Büyük ile görüşüyor.

Edinilen bilgilere göre tecrübeli futbolcunun Çorum FK'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2019 ve 2020 yılları arasında Galatasaray forması ile yıldızlaşan ardından 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'da 37 maçta 17 gole imza atarak Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu olan Adem Büyük, Çorum FK'ya artık çok yakın.

Başkan Oğuzhan Yalçın yıldız futbolcuyu takımda görmek isterken, hem Manisa FK kulübü ile hem de Adem Büyük ile görüşmeler devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 14:23