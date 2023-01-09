Alaca-Mimar Sinan maçı hastanede bitti

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan arasındaki maç hastanede bitti.

Maçın son dakikasında Mimarsinan’ın penaltı golü ile öne geçmesinin ardından taraftarların sahaya girerek hakemlere saldırması üzerine orta hakem Mahmut Selçok’un burnu yardımcı hakem Ömür Soytemiz’in ise kolundu kırık tesbit edildi.

Ev sahibi takım zorlu maçta iki kez öne geçmesi rağmen Mimar Sinan Gençlikspor geriden gelerek beraberliği yakalamayı başandı. Maçın sonuna sekiz dakika uzatma verildi. 90+7. dakikada Mimar Sinan atağında kaleye çekilen şut savunma oyuncusunun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı Emirhan gole çevirdi.

Bu anda tribünden sahaya inen taraftarlar maçın hakemlerine saldırdılar. Bu saldırı sırasında az da olsa Emniyet güçleri engel olmaya çalıştı. Olayların büyümesi üzerine takviye Emniyet güçlerinin gelmesi ile olaylar bastırıldı.

Maçın hakemleri Emniyet güçlerinin kontrolü altında Alaca Hastanesi’ne gittiler ve burda ilk müdaheleleri yapıldı.

Hakemler daha sonra Karakola giderek yaşadıkları saldırıda şikayetçi olarak ifade verdiler. Bu maçla ilgili kararı Tertip Kurulu verecek.