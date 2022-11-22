Amatör Spor’un ödül ve malzeme coşkusu

MURAT KARASU

Valilik Kupası turnuvaları ödül töreni ile İl Özel İdaresi tarafından alınan malzemelerin amatör spor kulüplere dağıtım töreni dün Kadeş Meydanında yapıldı.

Törene Vali Mustafa Çiftçe AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile çok sayıda Daire Müdürü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile kulüp başkanları antrenörler ve sporcular ile turnuvalarda dereceye giren takımların sporculara katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi kısa bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından ise protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı amatör sporu adına böylesine güzel bir günde bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Arıcı amatör sporun gelişimi için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek İl Genel Meclisi’ne amatör spora katkısından dolayı teşekkür etti ve artarak devam etmesini diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise İl Genel Meclisi olarak amatör spora imkanları ölcüsünde destek verdiklerini bunu artırmak içinde gerekle desteği vereceklerini belirterek bu malzemeler ile geleceği olan gençlerin uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını göklere çektirmesi dileğinde bulunarak malzemelerin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında her alanda olduğu gibi Çorum’un spor alanındaki büyük gelişim içinde olduğunu belirterek gerek hükemetin gerekse yerel imkanların amatör sporun emrinde olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı’nı ziyaretlerinde hiç hayır kelimesi duymadıklarını her taleplerinin kabul gördüğünü belirterek kendisine teşekkür etti.

Aşgın bu şehir için hayal kuran ve bunu gerçekleştirmek isteyen herkes ile kader birliği yaptıklarını ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın Amatör Spor Evi hayalinin ortak hayalleri olduğunu belirterek bu projeyide hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını söyledi.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ise böyle güzel bir günde bir araya geldikleri için son derece mutlu olduğunu belirterek amatör spora katkılarının her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. Yerel yönetim ve hükümet olarak yaptıkları destekler ile Çorum amatör sporuna katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Kavuncu ‘Bir neslin en büyük değeri genç nesillerdir. Bizde bunun için gençlerimize büyük önem veriyoruz. Amatörce çalışın profesyonel işler yapan tüm amatör yöneticilerimizi tebrik ediyorum’ dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da konuşmasında amatör spor için büyük bir atılım içinde olduklarını ancak bunun hala yetersiz olduğunu söyledi. Camianın Amatör Spor Evi talebini aldıklarını bu birlikteliğin devam ettiği sürece bunuda Çorum’a kazandıracaklarından kimsenin şüphesi olmasın dedi. Gençlerin gelecekleri olduğunu o yüzden her alanda olduğu gibi spor alanında da gençlerin başarılı olması için çok çalışması gerektiğini belirten Ceylan her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Törende son olarak konuşan Vali Mustafa Çiftçi iki farklı güzel törende bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çiftçi ASKF’nin istekleri doğrultusunda İl özel İdaresinden alınan malzemelerin dağıtımı ile birlikte bu yıl ilk kez yapılan Valilik Kupası turnuvalarında dereceye giren takımların ödüllerini vereceklerini söyledi. Vali Çiftçi ilk kez düzenledikleri Kurumlar turnuvasına ilginin beklediklerinden çok fazla olduğunu 672 sporcunun mücadele ettiğini belirterek bu sevincini gelişme üzerine önümüzdeki yıllarda Gazi ve Şehit Şakınları adına bu turnuvaları düzenleyeceklerini söyledi.