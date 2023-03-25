Amedspor:0-Çorum FK:2⚽

Çorum FK, ligin 26.haftasında Amedspor'a konuk oluyor.

25 maçta 48 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan kırmızı siyahlılar, Amedspor deplasmanında da 3 puanla dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıklar can sıkıyor. Kırmızı siyahlılarda sakatlıkları süren Suat Kaya, Selim Ilgaz, Ozan Sol, Berkay Can Değirmencioğlu, Timur Temeltaş ve kart cezalısı Sinan Kurumuş bu maçta forma giyemiyor.

Karşılaşma İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 21: Amedspor penaltı atışından yararlanamadı.

⚽DAKİKA 37: Çorum FK, Eren Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İLK YARI 1-0 SONA ERDİ.

DAKİKA 53: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Gökhan Karadeniz'in şutunu kaleci çıkardı.

DAKİKA 59: Amedspor serbest vuruştan tehlikeli geldi. Abdussamed'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

⚽DAKİKA 73: Çorum FK, Gökhan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

DAKİKA 75: Çorum FK, üçüncü gole çok yaklaştı. Eren Aydın kaleci ile baş başa kaldı ama Eren topu ayağından kaçırınca kaleci golü önledi.

MAÇ SONA ERDİ.

Çorum FK, Amedspor'u Eren Aydın ve Gökhan Karadeniz'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Zorlu Amed deplasmanından 3 puan çıkarmayı başaran kırmızı siyahlılar şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. Puanını 51'e yükselten Çorum FK, liderliğini sürdürürken, Çarşamba günü yine şampiyonluk hesabı yapan Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 16:09