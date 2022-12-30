Anlaşma tamam! Rapor bekleniyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın kanat transferindeki en ön plandaki isim Ozan Sol ile anlaşma sağlandı, tecrübeli futbolcunun geçirdiği operasyonun sonucu bekleniyor.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın önceki akşam ulusal bir kanalda yayınlanan spor programına telefonla canlı yayın konuğu olarak bağlandı.

Açıklamasında kulüple ilgili bilgiler veren Başkan Yalçın’ın en dikkat çeken açıklaması ise Ozan Sol üzerine oldu.

Yalçın, Sakaryaspor’dan Ozan Sol ile her konuda anlaştıklarını ancak bazı soru işaretlerin olması nedeni ile beklemeye geçtiklerini söyledi.

Başkan Yalçın bekleme nedenleri konusunda bilgi vermedi. Ancak edindiğimiz bilgiye göre golcü futbolcu geçtiğimiz haftalarda ufak bir operasyon geçirdi.

Bu operasyon nedeni ile ligin ilk iki üç haftasında forma giymesi zor görülüyor. Bu nedenle Çorum FK Teknik Heyeti futbolcunun sağlık raporunu bekleme kararı aldı. Bu transfer konusunda kararın hafta sonunda verilmesi bekleniyor.