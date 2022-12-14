Ara transferde bombalar patlayabilir!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ara transfer dönemi için listeye alınan bazı futbolcular ile ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

Bu hafta sonu oynanacak Arnavutköy Belediyespor maçı ile ilk yarıyı tamamlayacak kırmızı siyahlı takımda teknik heyetin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgeler için alternatifli bir transfer listesi hazırlandığı öğrenildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu tarafından belirlenen isimlerden serbest olanlar ile ön görüşmelerin yapıldığı diğer isimler için ise ligin tamamlanması bekleniyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın takımın ihtiyaç duyduğu mevkiler ile ilgili olarak Başkan Oğuzhan Yalçın’a ayrıntılı bir rapor verdiği bu doğrultuda çalışmalara başlayan Başkan Yalçın’ın 4-5 mevkide direk oynayacak ve alternatif olacak isimler den oluşan bir liste hazırladığı belirtildi.

İkinci yarı hedefe ulaşmak için transfer görüşmelerinde oldukça titiz davranması beklenen Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kulüplerinden alacağı olduğu için Federasyon’a başvurarak serbest kalan ve bonservis sorunu olmayan futbolcuların bazıları ile görüşme yaptığı ve yaptırdığı belirtildi. Bu görüşmeler ışığında teknik heyetinde onayı alınarak anlaşma yapılan futbolcular ile transferin imza ile sonuçlanması hedefleniyor.

Devre arasının kısa olması ve ikinci yarının erken başlayacak olması nedeni ile Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu süreci en kısa sürede tamamlayarak kamp öncesi kadroyu oluşturmak istediği öğrenildi.