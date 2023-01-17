Bir takım da kulübe de...

HARUN AKKAYA

Devre arasında yaptığı flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Çorum FK’nın Urfaspor maçında yedek kulübesi bu ligde mücadele edecek ikinci takım bir çıkar.

Kırmızı Siyahlı takımın yedek kulübesinde ilk yarıda takımın kalesini koruyan Bayram Olgun 1. ligden transfer edilen Hurşit Taşçı ve Selim Ilgaz, orta sahada Timur Temeltaş, stoperde Fatih Selimhan Solmaz, Kırklarelispor’dan eski futbolcu Sabrican Vural, kiralıktan dönen sol bek Mertcan Aşçı. Süper ligden ilk yarıda transfer edilen Ferhat Yazgat, Azerbaycan milli takımından Muhammet Mustafa Yıldırım ve ilk yarının son iki maçında onbirde forma giyen Mustafa Emre Yalçınkaya’lı bir kulübe ile maça çıktı.

Bir çok takımın alamayacağı bu isimlerden kurulu yedek kulübesi ligin ikinci yarısında kırmızı siyahlı takımın en büyük avanji olarak görülüyor.