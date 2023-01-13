'Biz şampiyon olacağız'

Çorum FK’nın yeni transferleri Hurşit Taşçı ve Selim Ilgaz, Çorum’a gelirken Ankara'da Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

İki futbolcudan da şampiyonluk sözü alan Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Futbolcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Kendilerinden şampiyonluk sözünü aldım. Tüm yeni transferlerimizin takımımıza büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Yeni transferlerimize, mevcut kadromuza, teknik ekibimize ve yönetimimize inancımız tam. Muhteşem taraftarımıza da bu kadroya sonuna kadar destek olmak, stadımızı doldurmak yakışır. Biz şampiyon olacağızzzz." ifadelerini kullandı